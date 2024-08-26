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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957 года D "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1957 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 7,452,450
  • Тираж PROOF 350

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1957 D "Планк" на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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