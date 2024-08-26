Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957 года D "Планк" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (36) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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