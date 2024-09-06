Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder". Железо. Железо (Германия, ФРГ)
Разновидность: Железо. Железо
Цены на аукционах (9) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Железо. Железо. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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