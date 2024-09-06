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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder". Железо. Железо (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо. Железо

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" Железо Железо - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" Железо Железо - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,75 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Железо. Железо. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • Möller (5)
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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