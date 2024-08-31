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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1967 года G. Железо покрытое медью (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо покрытое медью

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1967 года G Железо покрытое медью - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1967 года G Железо покрытое медью - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1967 года со знаком G. Железо покрытое медью. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1967 G на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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