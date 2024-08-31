Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1967 года G. Железо покрытое медью (Германия, ФРГ)
Разновидность: Железо покрытое медью
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1967 года со знаком G. Железо покрытое медью. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
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