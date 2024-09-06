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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Цинк. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Цинк. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Цинк Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Цинк Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,41 гр
  • Диаметр 20,8 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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