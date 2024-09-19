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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,46 гр
  • Диаметр 21,4 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2753 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 90 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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