Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,46 гр
- Диаметр 21,4 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1949
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2753 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 90 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
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