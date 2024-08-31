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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Без покрытия (Германия, ФРГ)

Разновидность: Без покрытия

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Без покрытия - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Без покрытия - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,74 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Без покрытия. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4374 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 120 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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