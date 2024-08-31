Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Без покрытия (Германия, ФРГ)
Разновидность: Без покрытия
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,74 гр
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1949
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Без покрытия. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4374 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 120 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (2)
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