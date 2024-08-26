Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder". Медно-никель (Германия, ФРГ)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3130 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.
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