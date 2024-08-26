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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder". Медно-никель (Германия, ФРГ)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" Медно-никель - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" Медно-никель - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: dr. Busso peus

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4,04 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3130 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2023.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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