Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (13) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4371 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 230 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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