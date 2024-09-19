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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Сталь

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Смещение штемпеля. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4371 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 230 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Status International (4)
  • Teutoburger (3)
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Status International - October 16, 2020
Продавец Status International
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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