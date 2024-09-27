Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Односторонний оттиск. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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