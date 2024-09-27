Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ
Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder". Односторонний оттиск. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
Германия 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1949 года Все немецкие монеты немецкие стальные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск