Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1999 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,000
- Тираж PROOF 65,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1999
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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