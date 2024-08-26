Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 62,820,000
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Möller (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 30 CZK
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 10 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder" на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1949 года Все немецкие монеты немецкие стальные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск