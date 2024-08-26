Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года G "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 62,820,000
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком G. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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