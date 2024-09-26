Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1993 года A (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1993 года A - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1993 года A - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000,000
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1993
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1993 года со знаком A. Это железная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1993 A на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1993 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1993 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск