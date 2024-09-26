Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1993 года A (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1993 года со знаком A. Это железная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе
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