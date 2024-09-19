Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1982 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1982 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2711 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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