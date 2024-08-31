Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1980 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1980 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1980 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 96,230,370
  • Тираж PROOF 110,370

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1980
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1980 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4469 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 75 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 10 пфеннигов 1980 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1980 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск