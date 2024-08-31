Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1980 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1980 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4469 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 75 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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