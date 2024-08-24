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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1973 года J (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,115,312
  • Тираж PROOF 9,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1973
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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