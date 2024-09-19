Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1968 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,207,434
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1968 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2566 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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