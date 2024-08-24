Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1967 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,051,035
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1967
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1967 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
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