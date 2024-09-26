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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1967 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1967 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1967 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,518,000
  • Тираж PROOF 4,150

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1967 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1791 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 10 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1967 G на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 пфеннигов 1967 G на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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