Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1967 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1967 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1791 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 10 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.
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