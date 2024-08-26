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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1967 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1967 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1967 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,405,160
  • Тираж PROOF 1,600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1967
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1967 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
Германия 10 пфеннигов 1967 F на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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