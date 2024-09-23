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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1966 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,116,128
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1966 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
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  • Frühwald (2)
Германия 10 пфеннигов 1966 J на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 10 пфеннигов 1966 J на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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