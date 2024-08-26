Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1966 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,097,314
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1966
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1966 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.
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