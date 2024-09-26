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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder". Цинк (Германия, ФРГ)

Разновидность: Цинк

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Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Цинк. Это цинковая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1100 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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