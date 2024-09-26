Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder". Цинк (Германия, ФРГ)
Разновидность: Цинк
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Цинк. Это цинковая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1100 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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