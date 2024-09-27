Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 127,000,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (2)
- Künker (3)
- Möller (2)
- NUMMUS Olomouc (2)
- WAG (1)
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск