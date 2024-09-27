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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 127,000,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 25 CZK
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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