1 пфенниг 2001 года A (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 2001 года со знаком A. Это железная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10193 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 50 EUR. Торги состоялись 3 мая 2021.

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