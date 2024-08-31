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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 2001 года A (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000
  • Тираж PROOF 83,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 2001
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 2001 года со знаком A. Это железная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10193 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 50 EUR. Торги состоялись 3 мая 2021.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 2001 A на аукционе Felzmann - May 3, 2021
Продавец Felzmann
Дата 3 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 2001 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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