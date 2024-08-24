Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,800,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8835 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сохранность
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- WAG (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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