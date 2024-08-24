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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года J "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,800,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8835 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (8)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • WAG (3)
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 J "Bank deutscher Länder" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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