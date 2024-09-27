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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder". Латунное покрытие (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунное покрытие

Аверс монеты - 1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder" Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder" Латунное покрытие - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1200 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

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  • Möller (3)
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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