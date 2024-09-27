Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года F "Bank deutscher Länder". Латунное покрытие (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунное покрытие
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Латунное покрытие. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1200 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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