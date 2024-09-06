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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1949 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1949 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 95,200,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 165 CZK
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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