Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 95,200,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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