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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1990 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1990 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1990 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 195,045,120
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1990
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1990 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 1 пфенниг 1990 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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