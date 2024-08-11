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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1985 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1985 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1985 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 144,233,887
  • Тираж PROOF 53,887

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1985
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1985 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (2)
Германия 1 пфенниг 1985 J на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1985 J на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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