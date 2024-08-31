Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1978 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1978 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1978 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 156,146,510
  • Тираж PROOF 54,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1978
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1978 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
Германия 1 пфенниг 1978 D на аукционе Frühwald - July 3, 2022
Продавец Frühwald
Дата 3 июля 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1978 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск