Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1974 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1974 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.
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