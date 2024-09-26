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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1971 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1971 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1971 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 120,218,000
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1971
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1971 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4401 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 230 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Германия 1 пфенниг 1971 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 1 пфенниг 1971 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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