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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1970 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1970 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1970 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 93,454,870
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1970
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1970 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Германия 1 пфенниг 1970 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 пфенниг 1970 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 пфенниг 1970 J на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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