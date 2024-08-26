Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1970 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1970 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Где продать?
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