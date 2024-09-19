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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1968 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1968 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1968 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,381,638
  • Тираж PROOF 3,651

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1968 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8878 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 10 марта 2005.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1968 G на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
974 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 1 пфенниг 1968 G на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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