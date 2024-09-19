Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1968 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1968 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8878 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 10 марта 2005.
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