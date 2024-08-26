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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1966 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1966 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66,841,923
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1966 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1762 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 380 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Германия 1 пфенниг 1966 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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