Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1966 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1966 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1762 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 380 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск