Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1966 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1966 года со знаком F. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3334 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.
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