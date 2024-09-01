Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года A. Алюминий. Пробные (Германия, ФРГ)
Разновидность: Алюминий. Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком A. Алюминий. Пробные. Это алюминиевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220000 USD. Торги состоялись 1 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 1 марка 2001 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск