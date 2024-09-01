1 марка 2001 года A. Алюминий. Пробные (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком A. Алюминий. Пробные. Это алюминиевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220000 USD. Торги состоялись 1 октября 2015.

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