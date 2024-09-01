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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года A. Алюминий. Пробные (Германия, ФРГ)

Разновидность: Алюминий. Пробные

Аверс монеты - 1 марка 2001 года A Алюминий Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 2001 года A Алюминий Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,3 гр
  • Гурт Узор

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком A. Алюминий. Пробные. Это алюминиевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220000 USD. Торги состоялись 1 октября 2015.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 1 марка 2001 A на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Для продажи 1 марка 2001 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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