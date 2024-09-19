Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1969 года G. Отчеканена на Венесуэльском боливаре (Германия, ФРГ)
Разновидность: Отчеканена на Венесуэльском боливаре
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 1 марка 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск