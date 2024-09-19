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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1969 года G. Отчеканена на Венесуэльском боливаре (Германия, ФРГ)

Разновидность: Отчеканена на Венесуэльском боливаре

Аверс монеты - 1 марка 1969 года G Отчеканена на Венесуэльском боливаре - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1969 года G Отчеканена на Венесуэльском боливаре - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4,24 гр
  • Гурт Узор

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1969
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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