Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,000
- Тираж PROOF 83,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 390 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.
Сохранность
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