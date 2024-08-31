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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года J (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000
  • Тираж PROOF 83,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 390 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (2)
Германия 1 марка 2001 J на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Германия 1 марка 2001 J на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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