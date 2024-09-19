Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года A (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,000
- Тираж PROOF 83,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2001
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6955 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (2)
- Künker (1)
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