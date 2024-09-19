1 марка 2001 года A (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6955 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

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