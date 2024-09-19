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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года A (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000
  • Тираж PROOF 83,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6955 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
Германия 1 марка 2001 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 2001 A на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 1 марка 2001 A на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR

Где продать?

Для продажи 1 марка 2001 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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