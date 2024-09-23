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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2000 года D (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,000
  • Тираж PROOF 78,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2000
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2000 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 220 GBP. Торги состоялись 27 мая 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • TimeLine Auctions (2)
Германия 1 марка 2000 D на аукционе TimeLine Auctions - September 12, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 12 сентября 2015
Сохранность F
Цена
Германия 1 марка 2000 D на аукционе TimeLine Auctions - May 30, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность F
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP

Где продать?

Для продажи 1 марка 2000 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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