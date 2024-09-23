Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2000 года D (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,000
- Тираж PROOF 78,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2000
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2000 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 220 GBP. Торги состоялись 27 мая 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- TimeLine Auctions (2)
Где продать?
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