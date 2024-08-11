Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1998 года J (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,000
- Тираж PROOF 62,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1998
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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