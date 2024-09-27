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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1995 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1995 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1995 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1995
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1995 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3270 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 1 марка 1995 J на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Для продажи 1 марка 1995 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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