Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1995 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
- Тираж PROOF 45,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1995
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1995 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3270 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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