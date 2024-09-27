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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1992 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1992 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1992 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,500,000
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1992
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1992 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 5 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (3)
Германия 1 марка 1992 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1992 D на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1992 D на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR

Где продать?

Для продажи 1 марка 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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