Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1992 года D (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1992 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 5 мая 2018.
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