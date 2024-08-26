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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1981 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1981 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1981 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,091,120
  • Тираж PROOF 91,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1981
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1981 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
Германия 1 марка 1981 F на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1981 F на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1981 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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