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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1974 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1974 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1974 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,092,357
  • Тираж PROOF 35,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1974
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1974 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3245 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (2)
Германия 1 марка 1974 F на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 1 марка 1974 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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