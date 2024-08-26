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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1971 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1971 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1971 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,283,494
  • Тираж PROOF 8,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1971
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1971 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 1 марка 1971 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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