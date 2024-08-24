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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1969 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1969 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1969 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,369,278
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1969
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1969 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Höhn (1)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 1 марка 1969 J на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1064 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 1 марка 1969 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1969 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1969 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1969 J на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 4, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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