Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1969 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1969 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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