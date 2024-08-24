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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1968 года G (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,197,920
  • Тираж PROOF 6,023

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1968 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 1 марка 1968 G на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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