Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1968 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,862,155
- Тираж PROOF 3,100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1968
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1968 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2713 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (2)
Где продать?
Для продажи 1 марка 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск