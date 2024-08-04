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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1968 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1968 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1968 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,862,155
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1968
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1968 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2713 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1968 F на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1968 F на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1968 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 1 марка 1968 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1968 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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